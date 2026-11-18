Bei einem frühen Investment in Games Workshop Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 105,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,948 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Games Workshop Group-Aktie auf 165,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,16 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,16 Prozent zugenommen.

Alle Games Workshop Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at