Games Workshop Group Aktie
WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474
|Frühes Investment
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Wert Games Workshop Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Games Workshop Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 105,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,948 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Games Workshop Group-Aktie auf 165,80 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 157,16 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,16 Prozent zugenommen.
Alle Games Workshop Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,59 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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