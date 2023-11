FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren eingebracht

Glencore-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Glencore-Papier bei 1,90 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 5 275,931 Glencore-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2023 auf 4,30 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 710,25 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 127,10 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Glencore belief sich zuletzt auf 52,40 Mrd. GBP. Glencore-Papiere wurden am 19.05.2011 zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at