Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Lohnender Glencore-Einstieg?
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22.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Glencore-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,24 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 308,452 Glencore-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 672,42 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 21.09.2026 auf 5,42 GBP belief. Mit einer Performance von +67,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Glencore betrug jüngst 65,30 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE war der 19.05.2011. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Anteils auf 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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