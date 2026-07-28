FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Glencore-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Glencore-Anteile bei 3,27 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 058,572 Glencore-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 27.07.2026 auf 5,19 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 877,05 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 58,77 Prozent gesteigert.

Der Glencore-Wert an der Börse wurde auf 62,84 Mrd. GBP beziffert. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Papiers auf 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at