FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Glencore-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Glencore-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Glencore-Papier bei 3,18 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 314,515 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Glencore-Aktie auf 5,13 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 613,46 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 61,35 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Glencore belief sich zuletzt auf 60,02 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie belief sich damals auf 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

