Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Langfristige Investition
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12.05.2026 10:04:15
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 12.05.2016 wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,31 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,278 Glencore-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 439,21 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 11.05.2026 auf 5,76 GBP belief. Damit wäre die Investition 339,21 Prozent mehr wert.
Glencore wurde am Markt mit 66,01 Mrd. GBP bewertet. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Glencore-Papiers wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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