Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Profitabler Glencore-Einstieg?
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02.06.2026 10:04:20
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Glencore-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Glencore-Anteile an diesem Tag 3,34 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 29,981 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 01.06.2026 176,32 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,88 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 76,32 Prozent angezogen.
Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 66,44 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 fand der erste Handelstag der Glencore-Aktie an der Börse LSE statt. Der Erstkurs des Glencore-Papiers lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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