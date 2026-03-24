Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Performance im Blick
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24.03.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 24.03.2025 wurde die Glencore-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glencore-Aktie betrug an diesem Tag 3,03 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3 301,420 Glencore-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.03.2026 auf 5,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 022,12 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 70,22 Prozent erhöht.
Glencore wurde am Markt mit 60,38 Mrd. GBP bewertet. Der erste Handelstag der Glencore-Anteile an der Börse LSE war der 19.05.2011. Der erste festgestellte Kurs des Glencore-Papiers lag damals bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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