Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

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Profitables Glencore-Investment? 17.03.2026 10:03:59

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Glencore eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der Glencore-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,58 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 632,911 Glencore-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 3 265,82 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5,16 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 226,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Glencore belief sich zuletzt auf 60,35 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Glencore-Papiere an der Börse LSE war der 19.05.2011. Der Erstkurs des Glencore-Papiers belief sich damals auf 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Glencore

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