Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Glencore-Performance im Blick
|
15.09.2026 10:03:29
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Glencore-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,56 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 21,911 Glencore-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 129,49 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 14.09.2026 auf 5,91 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 29,49 Prozent vermehrt.
Am Markt war Glencore jüngst 70,84 Mrd. GBP wert. Die Erstnotiz des Glencore-Anteils fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Glencore-Papiers bei 6,55 GBP festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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