Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Profitabler Glencore-Einstieg?
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25.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Glencore-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Glencore-Anteile bei 3,29 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,400 Glencore-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,93 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 180,30 GBP wert. Mit einer Performance von +80,30 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Glencore belief sich jüngst auf 69,80 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Den ersten Handelstag begann der Glencore-Anteilsschein bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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