FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Glencore-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Glencore-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Glencore-Anteile an diesem Tag 0,71 GBP wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 14 044,944 Glencore-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 19.01.2026 67 563,20 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 4,81 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 575,63 Prozent gesteigert.

Alle Glencore-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 56,09 Mrd. GBP. Glencore-Papiere wurden am 19.05.2011 zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Glencore-Anteils lag damals bei 6,55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at