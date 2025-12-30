Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
30.12.2025 10:03:41
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor einem Jahr verdient
Die Glencore-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Glencore-Papier an diesem Tag bei 3,52 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,385 Glencore-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 112,55 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Papiers am 29.12.2025 auf 3,97 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 12,55 Prozent vermehrt.
Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 46,16 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Anteils auf 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
