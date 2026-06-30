Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|Frühe Anlage
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30.06.2026 10:03:52
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 5 Jahren verdient
Am 30.06.2021 wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glencore-Papier bei 3,09 GBP. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hat, hat nun 323,154 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,11 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 651,32 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 65,13 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Glencore belief sich jüngst auf 60,23 Mrd. GBP. Die Glencore-Aktie wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Glencore-Aktie lag beim Börsengang bei 6,55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Glencore
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