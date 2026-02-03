Glencore Aktie
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Das Glencore-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Glencore-Anteile an diesem Tag 5,55 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 180,343 Glencore-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,01 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 903,52 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,65 Prozent abgenommen.
Jüngst verzeichnete Glencore eine Marktkapitalisierung von 58,49 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wagte die Glencore-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Glencore plc
