Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Glencore-Investment im Blick 03.02.2026 10:04:03

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Glencore gewesen.

Das Glencore-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Glencore-Anteile an diesem Tag 5,55 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 180,343 Glencore-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,01 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 903,52 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,65 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Glencore eine Marktkapitalisierung von 58,49 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wagte die Glencore-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Zum Börsendebüt der Glencore-Aktie wurde der Erstkurs mit 6,55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Glencore plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Glencore plc

mehr Analysen
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Glencore Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glencore plc 5,98 0,20% Glencore plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich leicht im Plus -- Asiens Börsen mehrheitlich fester
Für den Mittwoch wird ein schwächerer Handelsauftakt an der Wiener Börse erwartet. Der DAX dürfte leicht fester in den Handel starten. Am Mittwoch zeigen sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen