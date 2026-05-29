FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: Über diese Dividende können sich Glencore-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Wert Glencore am 28.05.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,13 GBP je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 85,71 Prozent. Glencore zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 904,48 Mio. GBP. So schrumpfte die Glencore- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 26,85 Prozent.

Glencore-Aktie mit Dividendenrendite

Das Glencore-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 5,74 GBP in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Glencore, demnach wird der Glencore-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Glencore-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenauszahlung an die Glencore-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Der Glencore-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,09 Prozent. Die Dividendenrendite von Glencore zog im Vergleich zum Vorjahr somit an, denn damals betrug sie noch 2,11 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Glencore-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Glencore via London 37,62 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einer Steigerung von 213,96 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Glencore- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0,24 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,17 Prozent steigen.

Fundamentaldaten von Glencore

Die Börsenbewertung des FTSE 100-Unternehmens Glencore beläuft sich aktuell auf 67,205 Mrd. GBP. Glencore besitzt aktuell ein KGV von 176,00. Der Umsatz von Glencore belief sich in 2025 auf 187,690 Mrd. GBP. Das EPS summierte sich derweil auf 0,02 GBP.

Redaktion finanzen.at