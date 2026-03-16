GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Rentable GSK-Anlage?
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16.03.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden GSK-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die GSK-Anteile bei 17,65 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hat, hat nun 5,666 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 115,07 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 13.03.2026 auf 20,31 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,07 Prozent.
GSK war somit zuletzt am Markt 81,44 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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