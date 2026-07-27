FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein GSK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in GSK-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades GSK-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 17,48 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 GBP in die GSK-Aktie investierten, hätten nun 57,194 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,20 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 097,83 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 9,78 Prozent angezogen.

GSK war somit zuletzt am Markt 76,90 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at