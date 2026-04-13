GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Rentable GSK-Anlage?
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13.04.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das GSK-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 18,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,727 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 169,11 GBP, da sich der Wert eines GSK-Papiers am 10.04.2026 auf 21,76 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 16,91 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von GSK bezifferte sich zuletzt auf 86,90 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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