FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in GSK-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das GSK-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 18,13 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5,517 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.06.2026 auf 19,38 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,92 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 77,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at