FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die GSK-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die GSK-Aktie an diesem Tag 17,72 GBP wert. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5,643 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.09.2026 105,94 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,78 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,94 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 75,23 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at