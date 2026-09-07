GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Langfristige Investition
|
07.09.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor einem Jahr abgeworfen
GSK-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des GSK-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 14,76 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 67,751 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,47 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 251,02 GBP wert. Mit einer Performance von +25,10 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
GSK wurde am Markt mit 74,01 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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