GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Frühe Anlage
|
17.08.2026 10:04:12
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine GSK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der GSK-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die GSK-Aktie bei 13,58 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 73,649 GSK-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 14.08.2026 1 338,56 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,18 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 33,86 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte GSK einen Börsenwert von 72,89 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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