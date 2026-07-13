GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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GSK-Anlage unter der Lupe 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GSK von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen GSK-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.07.2025 wurden GSK-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die GSK-Aktie bei 14,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das GSK-Papier investiert hätte, befänden sich nun 709,975 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.07.2026 auf 19,62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 926,16 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 39,26 Prozent.

GSK wurde am Markt mit 78,65 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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