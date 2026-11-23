GSK Aktie
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
|Frühes Investment
|
23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätte eine Investition in GSK von vor 10 Jahren gekostet
Am 23.11.2016 wurde die GSK-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des GSK-Papiers betrug an diesem Tag 18,81 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das GSK-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,316 GSK-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 97,94 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,43 GBP belief. Aus 100 GBP wurden somit 97,94 GBP, was einer negativen Performance von 2,06 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 73,74 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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