FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GSK-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden GSK-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen GSK-Anteile an diesem Tag bei 17,72 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die GSK-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 564,374 GSK-Aktien. Die gehaltenen GSK-Papiere wären am 13.02.2026 12 218,69 GBP wert, da der Schlussstand 21,65 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,19 Prozent angewachsen.

GSK war somit zuletzt am Markt 87,32 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at