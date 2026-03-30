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GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Lukratives GSK-Investment? 30.03.2026 10:03:40

FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in GSK-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das GSK-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,20 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die GSK-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 704,225 GSK-Aktien. Die gehaltenen GSK-Papiere wären am 27.03.2026 14 429,58 GBP wert, da der Schlussstand 20,49 GBP betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 44,30 Prozent.

Der Börsenwert von GSK belief sich zuletzt auf 82,01 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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