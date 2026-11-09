FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades GSK-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 14,15 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 70,651 GSK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der GSK-Aktie auf 18,90 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 335,31 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33,53 Prozent angezogen.

Insgesamt war GSK zuletzt 75,77 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at