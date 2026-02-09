GSK Aktie

GSK-Anlage im Blick 09.02.2026 10:04:28

FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in GSK von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen GSK-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die GSK-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die GSK-Aktie bei 16,06 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 62,259 GSK-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 368,44 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 36,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von GSK belief sich jüngst auf 88,74 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

