GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

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Profitable GSK-Anlage? 26.10.2026 10:04:08

FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in GSK eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades GSK-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 20,33 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 491,854 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 23.10.2026 9 315,71 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 18,94 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 6,84 Prozent.

Der Börsenwert von GSK belief sich zuletzt auf 75,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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