FTSE 100-Wert GSK-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Investition in GSK bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die GSK-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem GSK-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die GSK-Aktie letztlich bei 21,49 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in die GSK-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 465,333 GSK-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der GSK-Aktie auf 13,20 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 143,32 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 38,57 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von GSK belief sich zuletzt auf 53,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at