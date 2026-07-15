FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: Hätte sich eine Haleon-Investition von vor einem Jahr bezahlt gemacht?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Haleon-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Haleon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Haleon-Aktie an diesem Tag bei 3,63 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 27,518 Haleon-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 99,15 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,60 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0,85 Prozent abgenommen.

Alle Haleon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,14 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Haleon-Papiere an der Börse LSE war der 18.07.2022. Der Erstkurs des Haleon-Papiers belief sich damals auf 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at