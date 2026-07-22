Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Haleon-Anlage unter der Lupe
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22.07.2026 10:04:24
FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Haleon-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Haleon-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 3,38 GBP. Bei einem Haleon-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 295,989 Haleon-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.07.2026 auf 3,69 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 091,02 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,10 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Haleon betrug jüngst 32,66 Mrd. GBP. Das Haleon-Papier wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Haleon-Papiers wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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