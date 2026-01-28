Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Haleon-Anlage im Blick
|
28.01.2026 10:04:00
FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätte eine Haleon-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Haleon-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,78 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,476 Haleon-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.01.2026 auf 3,77 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,71 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,29 Prozent verringert.
Haleon wurde jüngst mit einem Börsenwert von 33,60 Mrd. GBP gelistet. Am 18.07.2022 wurden Haleon-Papiere zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Haleon-Aktie bei 3,33 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Haleon PLC
|4,30
|-0,07%
