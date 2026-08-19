Haleon Aktie

Haleon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Haleon-Investment im Blick 19.08.2026 10:03:37

FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Haleon-Aktien verdienen können.

Haleon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Haleon-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,22 GBP. Bei einem Haleon-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 102,699 Haleon-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Haleon-Aktie auf 3,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 033,20 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,33 Prozent angezogen.

Der Haleon-Wert an der Börse wurde auf 30,84 Mrd. GBP beziffert. Die Haleon-Aktie ging am 18.07.2022 an die Börse LSE. Das Haleon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Haleon PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Haleon PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Haleon PLC 4,20 0,36% Haleon PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:40 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
03:05 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen