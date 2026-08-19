FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Haleon-Aktien verdienen können.

Haleon-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Haleon-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,22 GBP. Bei einem Haleon-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3 102,699 Haleon-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Haleon-Aktie auf 3,56 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 033,20 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,33 Prozent angezogen.

Der Haleon-Wert an der Börse wurde auf 30,84 Mrd. GBP beziffert. Die Haleon-Aktie ging am 18.07.2022 an die Börse LSE. Das Haleon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at