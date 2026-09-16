Haleon Aktie

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WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70

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Lohnender Haleon-Einstieg? 16.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Haleon gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Haleon-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 3,30 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Haleon-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,331 Haleon-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,28 GBP, da sich der Wert einer Haleon-Aktie am 15.09.2026 auf 3,41 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,28 Prozent angewachsen.

Haleon war somit zuletzt am Markt 30,12 Mrd. GBP wert. Am 18.07.2022 fand der erste Handelstag des Haleon-Papiers an der Börse LSE statt. Zum Börsendebüt der Haleon-Aktie wurde der Erstkurs mit 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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