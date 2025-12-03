XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Frühe Anlage 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Haleon-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Haleon-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Haleon-Papier bei 3,77 GBP. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 649,709 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 772,13 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Anteils am 02.12.2025 auf 3,69 GBP belief. Mit einer Performance von -2,28 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Haleon war somit zuletzt am Markt 33,31 Mrd. GBP wert. Das Börsendebüt der Haleon-Papiere fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Haleon-Aktie bei 3,33 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

