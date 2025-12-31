FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Haleon-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3,77 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 100 GBP in die Haleon-Aktie investierten, hätten nun 26,497 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.12.2025 gerechnet (3,74 GBP), wäre die Investition nun 98,99 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,01 Prozent verringert.

Haleon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,25 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Haleon-Aktie an der Börse LSE war der 18.07.2022. Damals wurde der erste Kurs eines Haleon-Anteils bei 3,33 GBP festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at