Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Lohnende Haleon-Investition?
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12.08.2026 10:04:01
FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Haleon von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Haleon-Papier an diesem Tag bei 3,55 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Haleon-Aktie investiert, befänden sich nun 281,690 Haleon-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 1 029,30 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,65 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2,93 Prozent.
Jüngst verzeichnete Haleon eine Marktkapitalisierung von 32,17 Mrd. GBP. Die Haleon-Aktie wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Haleon-Papiers auf 3,33 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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