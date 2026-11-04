FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Haleon von vor einem Jahr verloren

Investoren, die vor Jahren in Haleon-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurde das Haleon-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Haleon-Aktie betrug an diesem Tag 3,58 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 279,408 Haleon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 909,75 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Papiers am 03.11.2026 auf 3,26 GBP belief. Mit einer Performance von -9,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Haleon eine Marktkapitalisierung von 28,44 Mrd. GBP. Die Erstnotiz des Haleon-Anteils fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Haleon-Anteils auf 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at