Haleon Aktie
WKN DE: A3DNZQ / ISIN: GB00BMX86B70
|Langfristige Performance
|
04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Haleon von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurde das Haleon-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Haleon-Aktie betrug an diesem Tag 3,58 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 279,408 Haleon-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 909,75 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Papiers am 03.11.2026 auf 3,26 GBP belief. Mit einer Performance von -9,02 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Jüngst verzeichnete Haleon eine Marktkapitalisierung von 28,44 Mrd. GBP. Die Erstnotiz des Haleon-Anteils fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Haleon-Anteils auf 3,33 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Haleon PLC
|
04.11.26
|FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Haleon von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
03.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
03.11.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
30.10.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
29.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
|
29.10.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht am Donnerstagnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
29.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
29.10.26
|Gewinne in London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu Haleon PLC
Aktien in diesem Artikel
|Haleon PLC
|4,12
|0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFurcht vor KI-Regulierung: ATX und DAX büßen Gewinne ein -- US-Techbörse bricht ein -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fallen. An der Wall Street geht es ebenso stark nach unten. Die Börsen in Asien zeigten sich uneinheitlich.