FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Haleon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 22.04.2025 wurde das Haleon-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,86 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Haleon-Aktie investiert, befänden sich nun 25,880 Haleon-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Haleon-Aktie auf 3,52 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,17 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 8,83 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Haleon belief sich zuletzt auf 31,70 Mrd. GBP. Die Haleon-Aktie wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Haleon-Aktie auf 3,33 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at