FTSE 100-Wert Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Haleon von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Haleon-Einstiegs gewesen.

Am 25.03.2025 wurden Haleon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Haleon-Anteile bei 3,82 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 2 616,431 Haleon-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 9 395,60 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,59 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 6,04 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Haleon belief sich zuletzt auf 31,96 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 fand der erste Handelstag der Haleon-Aktie an der Börse LSE statt. Das Haleon-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 3,33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at