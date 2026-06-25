FTSE 100-Wert Halma-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Halma Anlegern eine Freude

Bei der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel Halma am 24.06.2026 wurde beschlossen, für das Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,25 GBP auszuzahlen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,70 Prozent. Die gesamte Dividendenausschüttung von Halma beläuft sich auf 89,70 Mio. GBP. Damit hat die Gesamtausschüttung im Vergleich zu Vorjahr um 7,04 Prozent zugenommen.

Halma- Dividendenrenditeanpassung

Der Halma-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem London-Handel bei 39,18 GBP in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Halma, demnach wird der Halma-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Halma-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2026 verzeichnet die Halma-Aktie eine Dividendenrendite von 0,65 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 0,90 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Halma via London 73,75 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 84,66 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Halma- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2027 prognostizieren FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 0,28 GBP. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,72 Prozent ansteigen.

Basisinformationen zu Dividenden-Aktie Halma

Der Börsenwert des FTSE 100-Unternehmens Halma beträgt aktuell 14,733 Mrd. GBP. Dividenden-Aktie Halma besitzt aktuell ein KGV von 38,57. 2026 setzte Halma 2,582 Mrd. GBP um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 0,99 GBP.

Redaktion finanzen.at