Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Anlage im Blick
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28.08.2026 10:03:39
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Halma-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Halma-Anteile letztlich bei 29,81 GBP. Wer vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Halma-Aktie investiert hat, hat nun 335,483 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Halma-Aktie auf 36,72 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 318,95 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 23,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 13,66 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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