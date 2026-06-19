FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Halma-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Halma-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 31,26 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Halma-Aktie investierten, hätten nun 31,990 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.06.2026 auf 39,58 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 266,15 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +26,62 Prozent.

Halma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,64 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at