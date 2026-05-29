FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Halma-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23,95 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 41,754 Halma-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.05.2026 auf 46,46 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 939,87 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 93,99 Prozent zugenommen.

Am Markt war Halma jüngst 17,51 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at