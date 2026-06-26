Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Halma-Anlage unter der Lupe
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26.06.2026 10:03:50
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Halma-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Halma-Aktie bei 22,55 GBP. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Halma-Aktie investierten, hätten nun 443,459 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Halma-Aktie auf 39,34 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 445,68 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 74,46 Prozent.
Halma erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,81 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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