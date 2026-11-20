Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Profitable Halma-Investition?
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20.11.2026 10:03:33
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Halma-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 31,72 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 315,257 Halma-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (34,94 GBP), wäre das Investment nun 11 015,08 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,15 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Halma bezifferte sich zuletzt auf 12,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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