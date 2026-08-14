FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Halma von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Halma-Einstiegs gewesen.

Das Halma-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Halma-Anteile bei 32,32 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 100 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,094 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 13.08.2026 115,84 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37,44 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 15,84 Prozent.

Halma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,21 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at