FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Halma-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Halma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,99 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,350 Halma-Aktien. Die gehaltenen Halma-Aktien wären am 05.02.2026 153,20 GBP wert, da der Schlussstand 35,22 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 53,20 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 13,30 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at