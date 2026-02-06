Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Rentable Halma-Anlage?
|
06.02.2026 10:04:18
FTSE 100-Wert Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Halma-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 22,99 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,350 Halma-Aktien. Die gehaltenen Halma-Aktien wären am 05.02.2026 153,20 GBP wert, da der Schlussstand 35,22 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 53,20 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Halma eine Börsenbewertung in Höhe von 13,30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel
|Halma PLC
|40,86
|1,29%
